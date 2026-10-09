Российские удары за полгода разрушили более 300 украинских АЗС, — Шмыгаль

За последние шесть месяцев в результате российских атак было разрушено более 300 автозаправочных станций в Украине.

В последние месяцы АЗС стали одной из основных целей российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Российские войска наносят многочисленные удары по автозаправочным станциям, в частности в Киеве, Днепре, Харькове и прилегающих районах. Из-за угрозы новых атак операторы АЗС усиливают защиту своих объектов, пытаясь сохранить их работу и предотвратить возможный дефицит топлива зимой.

Для усиления безопасности операторы автозаправочных станций устанавливают защитные барьеры из мешков с песком и бетонные укрытия. Такие меры должны помочь уменьшить последствия обстрелов и обеспечить бесперебойные поставки топлива.

За последние недели в Киеве российские удары повредили как минимум шесть заправок государственной компании «Укрнафта».

В целом, по словам Дениса Шмыгаля, за полгода в результате российских атак было разрушено более 300 украинских АЗС. Усиление защиты топливной инфраструктуры является одной из мер, направленных на сохранение доступа к топливу в преддверии зимнего периода.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Недавно российские войска нанесли очередной удар по инфраструктуре австрийской сети автозаправочных комплексов Amic Energy в Украине, вновь поразив нефтебазу, которая была повреждена еще в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, в результате атаки РФ на Полтавскую область были повреждены АЗС и предприятие.

В Днепропетровской области в результате атак российских войск поврежден автозаправочный комплекс «Укрнафты». Российские FPV-дроны дважды атаковали объект.

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