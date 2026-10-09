В Запорожье авиаудар разрушил офис гуманитарной миссии «Пролиска»

Утром 9 октября российские войска нанесли массированный удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Обстрел длился около часа, а офис гуманитарной миссии «Пролиска — Запорожье» получил значительные повреждения.

Об этом на месте происшествия сообщила руководительница гуманитарного центра «Гуманитарная миссия «Пролиска» в Запорожской области Ирина Мощенко.

«Сегодня утром российские войска совершили массированную атаку на город Запорожье. Она длилась с пятого до шестого утра. Одно из мест попадания — двор многоэтажного дома, где расположен офис нашей гуманитарной миссии «Пролиска». Мы находимся всего лишь на расстоянии 80 метров от места попадания. Имущество нашей организации полностью уничтожено, повреждены кабинеты, окна, техника. Масштабы разрушений подсчитываются, мы все убираем», — сказала она.

Несмотря на повреждения офиса, две команды гуманитарной миссии сегодня работают на местах попаданий. Как говорят волонтеры, первая задача — помочь людям, а дальше они будут помогать сами себе.

Источник: Укринформ

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