19-річну киянку засудили до 15 років за передачу ворогу даних про ЗСУ та енергетику

0:00 / 0:00

У Києві 19-річну громадянку України засудили за державну зраду в умовах воєнного стану. За матеріалами справи, вона передавала ворогу інформацію про енергетичні об’єкти, залізницю та переміщення Сил оборони. Суд призначив їй 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами провадження, фігурантка справи через Telegram встановила зв’язок із представником держави-агресора та погодилася за грошову винагороду виконувати завдання в інтересах РФ. У жовтні 2025 року вона сфотографувала електричну підстанцію у Києві та передала відзняті матеріали російському куратору.

«Згодом за його вказівкою поїхала на Одещину, де збирала відомості про залізничну інфраструктуру. Зокрема, зняла на відео рух вантажного потяга, зробила скріншот місцевості, позначила напрямок його руху та передала ці дані представнику рф. У січні 2026 року вона облаштувала ще один пункт спостереження на Чернігівщині. Мобільний телефон під’єднала до павербанка для безперебійної роботи, встановила програми для віддаленого доступу та організувала онлайн-трансляцію ділянки дороги, якою систематично переміщувалися особовий склад і військова техніка Сил оборони України», – сказано в прокурорському релізі.

Зібрані 19-річною громадянкою відомості стосувалися об’єктів критичної та залізничної інфраструктури, руху транспорту, а також маршрутів переміщення українських військових і техніки. Такі дії кваліфіковано як надання представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину.

За результатами розгляду суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вирок – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, СБУ викрила киянку, яка оприлюднила в соцмережах позиції ППО столиці.

Раніше СБУ викрила агента ФСБ, який мобілізувався до елітної бригади ДШВ ЗСУ.

Також 51-річного жителя Одещини засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Правоохоронці затримали військового, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ. За матеріалами справи, чоловік збирав дані про оборонні та критично важливі об’єкти для коригування масованих ударів по Києву 21–24 вересня.

Нагадаємо, на Харківщині викрили агентурну мережу РФ, чотирьох учасників взяли під варту.

Читай нас у