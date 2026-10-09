РФ все частіше атакує Україну реактивними дронами — Ігнат

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Останнім часом російські окупаційні війська дедалі частіше використовують реактивні дрони для атак по території України. Також розширюється географія їхнього застосування, повідомив Ігнат.

«Якщо повернутися у статистику минулих днів, то бачимо, що поршневих (БПЛА – ред.) було значно більше, там буквально третина була реактивні, а решта - звичайні класичні "Шахеди". Це говорить про те, що противник, власне, робить зміни певні, не лише в тактиці застосування, але і в засобах. Сьогодні бачимо, крайні оці два дні, дійсно велика кількість саме реактивних, але це не значить, що звичайні "Шахеди" кудись пішли у минуле», - сказав Ігнат.

Він додав, що наразі застосовуються всі засоби протидії дронам, як реактивним, так і класичним.

Також Ігнат зауважив, що останнім часом ворог розширює географію застосування реактивних БПЛА в різних регіонах України.

«Сьогоднішня ніч, яка пройшла, ми бачили і на західній території нашої держави, і на півночі, всюди невеликими групами, по кілька реактивних БПЛА противник розширює географію завдання ударів. І це змушує військове керівництво Повітряних Сил реагувати на такі виклики, теж розосереджувати свої засоби. Ось така тактика теж присутня у ворога, коли б'ють уже не по столиці, як звикли останнім часом, а й різні регіони страждають», - пояснив речник.

Протидія ворожим атакам призводить до великого навантаження на систему ППО, авіацію та наземні вогневі групи, зауважив Ігнат.

Він також повідомив, що Повітряні сили чекають на створення новітніх інноваційних засобів, аби збільшувати відсоток збиття.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі.

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