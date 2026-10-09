Россия всё чаще наносит удары по Украине с помощью реактивных дронов — Игнат

В последнее время российские оккупационные войска всё чаще используют реактивные дроны для нанесения ударов по территории Украины. Также расширяется география их применения, сообщил Игнат.

«Если обратиться к статистике последних дней, то видно, что поршневых (БПЛА – ред.) было значительно больше, там буквально треть составляли реактивные, а остальные – обычные классические «Шахеды». Это говорит о том, что противник, собственно, вносит определенные изменения не только в тактику применения, но и в средства. Сегодня мы видим, что в последние два дня действительно наблюдается большое количество именно реактивных, но это не значит, что обычные «Шахеды» ушли в прошлое», — сказал Игнат.

Он добавил, что в настоящее время применяются все средства противодействия дронам, как реактивным, так и классическим.

Также Игнат отметил, что в последнее время враг расширяет географию применения реактивных БПЛА в различных регионах Украины.

«Прошедшей ночью мы наблюдали как на западной территории нашего государства, так и на севере: повсюду небольшими группами, по несколько реактивных БПЛА, противник расширяет географию нанесения ударов. И это вынуждает военное руководство Воздушных Сил реагировать на такие вызовы, также рассредоточивать свои силы. Вот такая тактика тоже присутствует у врага, когда удары наносятся уже не по столице, как привыкли в последнее время, а страдают и различные регионы», — пояснил пресс-секретарь.

Противодействие вражеским атакам приводит к большой нагрузке на систему ПВО, авиацию и наземные огневые группы, отметил Игнат.

Он также сообщил, что Воздушные силы ожидают появления новейших инновационных средств, чтобы увеличить процент сбитых целей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телевидения.

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