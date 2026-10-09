Российские дроны «Бандероль» атаковали пригород Харькова, трое пострадавших
9 октября российские войска нанесли удары по пригороду Харькова, использовав беспилотники типа «Бандероль». Под ударом оказались швейный цех и кладбище, трое человек пострадали.
9 октября около 09:00 российские военные нанесли удар по территории швейного цеха в Харьковском районе. Пострадали три сотрудницы. 41-летняя женщина получила ранение. Еще у двух женщин диагностировали острую стрессовую реакцию.
Также утром зафиксировано вражеское попадание по территории кладбища в поселке Песочин Харьковского района.
По предварительным данным, для указанных атак российская армия применила ракеты S8000 «Бандероль».
Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Источник: Харьковская областная прокуратура
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