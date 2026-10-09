Российские дроны «Бандероль» атаковали пригород Харькова, трое пострадавших

9 октября российские войска нанесли удары по пригороду Харькова, использовав беспилотники типа «Бандероль». Под ударом оказались швейный цех и кладбище, трое человек пострадали.

9 октября около 09:00 российские военные нанесли удар по территории швейного цеха в Харьковском районе. Пострадали три сотрудницы. 41-летняя женщина получила ранение. Еще у двух женщин диагностировали острую стрессовую реакцию.

Также утром зафиксировано вражеское попадание по территории кладбища в поселке Песочин Харьковского района.

По предварительным данным, для указанных атак российская армия применила ракеты S8000 «Бандероль».

Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Источник: Харьковская областная прокуратура

Россия атаковала Николаевскую область, пострадали двое маленьких детей.

В Харькове российская ракета поразила производственный цех бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате атаки, произошедшей несколько дней назад, есть погибшие и многочисленные раненые.

Напомним, три женщины пострадали в результате российского удара по пригороду Харькова.

Россияне взяли под огневой контроль дорогу из Золочева в Дергачи.

Читай нас в