Захватчики атаковали Ровенскую область с помощью дронов, ранена женщина

Днём 9 октября 2026 года российские войска атаковали Ровенскую область с помощью беспилотников. В результате удара ранение получила женщина.

По данным ОВА, женщина была ранена во время воздушной атаки на Сарненский район.

Её дом получил повреждения.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

По данным ОВА, женщину, раненую сегодня утром во время атаки на Сарненщину, скорая помощь доставила в больницу.

У пострадавшей осколочные ранения обеих кистей и лица.

Помимо её дома, повреждения получили также несколько соседних домов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

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