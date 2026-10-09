Появились фотографии последствий удара дронов по ЛВС «Самара»

На российской линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» зафиксировали новые последствия повреждений, полученных 8 октября.

Согласно обнародованным данным, на площадке насосной станции «Самара-2» резервуары объемом 50 тысяч кубометров полностью сгорают. На площадке «Самара-1» до сих пор тлеет резервуар объемом 20 тысяч кубометров, который был поврежден еще 2 октября.

Значительные повреждения резервуарного парка могут существенно повлиять на работу станции, которая обеспечивает приемку, хранение, смешивание и перекачку российской нефти.

Накануне в Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

В Воронежской области России 7 октября несколько населённых пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

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