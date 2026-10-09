В России царит паника, поскольку задержанного в Черногории Z-блогера могут выдать Украине

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что руководителя российской пропагандистской сети «Рыбарь» Михаила Звинчука и его сообщников могут передать Украине, а не США.

По её словам, это может иметь серьёзные последствия для задержанных.

Симоньян призвала россиян воздерживаться от поездок в страны, которые она считает враждебными, даже если формально такие поездки разрешены. Она также заявила, что по возвращении задержанным объяснят, «как нужно любить Родину».

Ранее сообщалось, что при задержании в Черногории у Звинчука и его сообщников обнаружили цифровое оборудование, беспилотники, электронные устройства и мобильные телефоны.

В то же время информация о возможной передаче Звинчука Украине пока не подтверждена. Симоньян высказала собственный прогноз, а не сообщила о принятом решении.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что задержание основателя российского пропагандистского проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука связано с защитой национальных интересов страны и её европейского будущего. Операция состоялась утром 9 октября в городе Рисан при участии полиции и Агентства национальной безопасности Черногории.

Напомним, в Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбарь».

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