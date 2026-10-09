Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российской компании «Роснефть» начал поиск сотрудников, умеющих управлять боевыми машинами, для защиты предприятия от украинских беспилотников. Соответствующие вакансии появились 8 октября на рекрутинговом портале HeadHunter.

В одном из объявлений речь идет о службе в составе экипажа зенитной самоходной установки «Шилка» (БМ ЗСУ-34-23-4). Другая вакансия предполагает работу на боевой машине пехоты БМП-2 «Бережок».

Кандидаты должны заключить контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в мобилизационном резерве, пройти обучение по соответствующей специальности и боевую отработку. В обоих случаях сотрудникам придётся нести дежурство в составе расчёта, а во время сборов — находиться в казарме в составе экипажа БМП.

Среди требований к претендентам — наличие полного общего среднего или среднего профессионального образования. В их обязанности будут входить защита объектов оборонно-промышленного комплекса в Самарской области, уничтожение воздушных целей, а также поддержание вооружения в готовности и обеспечение исправного технического состояния боевой машины.

В качестве места работы указан адрес: улица Грозненская, 25, где непосредственно расположен Куйбышевский НПЗ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

После ударов по НПЗ в России резко вырос спрос на электромобили.

Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.