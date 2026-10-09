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Российский НПЗ набирает сотрудников для защиты промышленных объектов от украинских беспилотников

UA NEWS 09 Октября 2026 15:29
Российский НПЗ набирает сотрудников для защиты промышленных объектов от украинских беспилотников

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российской компании «Роснефть» начал поиск сотрудников, умеющих управлять боевыми машинами, для защиты предприятия от украинских беспилотников. Соответствующие вакансии появились 8 октября на рекрутинговом портале HeadHunter.

В одном из объявлений речь идет о службе в составе экипажа зенитной самоходной установки «Шилка» (БМ ЗСУ-34-23-4). Другая вакансия предполагает работу на боевой машине пехоты БМП-2 «Бережок».

Кандидаты должны заключить контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в мобилизационном резерве, пройти обучение по соответствующей специальности и боевую отработку. В обоих случаях сотрудникам придётся нести дежурство в составе расчёта, а во время сборов — находиться в казарме в составе экипажа БМП.

Среди требований к претендентам — наличие полного общего среднего или среднего профессионального образования. В их обязанности будут входить защита объектов оборонно-промышленного комплекса в Самарской области, уничтожение воздушных целей, а также поддержание вооружения в готовности и обеспечение исправного технического состояния боевой машины.

В качестве места работы указан адрес: улица Грозненская, 25, где непосредственно расположен Куйбышевский НПЗ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

После ударов по НПЗ в России резко вырос спрос на электромобили.

Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов.

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