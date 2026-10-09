Россия за два дня атаковала два энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области, имеются повреждения

Российские войска в течение двух дней атаковали два энергетических объекта компании ДТЭК в Днепропетровской области. Для нанесения ударов оккупанты использовали ударные беспилотники, в том числе реактивный дрон. Несмотря на повреждения инфраструктуры, никто из сотрудников не пострадал.

Вечером 8 октября российские беспилотники типа «Шахед» атаковали один из объектов «ДТЭК Днепровские электросети».

Утром 9 октября под удар попал другой энергетический объект. На этот раз российские войска применили реактивный беспилотник.

В результате атаки было повреждено энергетическое оборудование, на объекте возник пожар. При этом среди сотрудников пострадавших нет.

В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянные российские обстрелы, энергетики продолжают делать все возможное, чтобы обеспечивать электроснабжение в домах украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских атак украинская энергосистема понесла значительные повреждения.

По его словам, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденные электросети и объекты передачи электроэнергии.

Кроме того, Украина повторно обратилась к международным партнерам с просьбой о предоставлении дополнительного энергетического оборудования и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает ДТЭК.

9 октября российские войска нанесли удары по пригороду Харькова, использовав беспилотники типа «Бандероль». Под ударом оказались швейный цех и кладбище, трое человек пострадали.

Россия атаковала Николаевскую область, пострадали двое маленьких детей.

В Харькове российская ракета поразила производственный цех бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате атаки, произошедшей несколько дней назад, есть погибшие и многочисленные раненые.

Напомним, три женщины пострадали в результате российского удара по пригороду Харькова.

Россияне взяли под огневой контроль дорогу из Золочева в Дергачи.

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