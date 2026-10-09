ГСЧС объяснила, как действовать во время обстрела, если вы находитесь на улице

Если российский обстрел застал человека под открытым небом, нужно как можно быстрее найти безопасное укрытие. ГСЧС Украины объяснила, как действовать в такой ситуации, чтобы снизить риск ранения.

Прежде всего следует попытаться добраться до укрытия, метро, подземного перехода или паркинга. Если поблизости нет таких мест, стоит искать углубление или лестничную площадку ближайшего здания. Оставаться посреди улицы или на открытой местности опасно.

Если взрывы уже рядом и спрятаться в помещении невозможно, нужно немедленно лечь на землю и найти любое доступное углубление.

ГСЧС советует лечь плашмя, скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Без крайней необходимости не следует поднимать голову. Такая поза помогает защититься от осколков и воздействия ударной волны.

Если обстрел застал вас вместе с ребенком, его сначала нужно уложить в углубление и прикрыть собой. После этого взрослому также следует лечь на живот и защитить голову.

В ГСЧС подчеркивают: стоит заранее знать, где поблизости расположены укрытия, подземные переходы и паркинги, ведь обстрел может начаться внезапно.

Источник: ГСЧС Украины

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