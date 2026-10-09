Загарбники атакували Рівненщину дронами, поранено жінку

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Вдень 9 жовтня 2026 року російські війська атакували Рівненську область безпілотниками. Унаслідок удару поранення дістала жінка.

За даними ОВА, жінка була поранена під час повітряної атаки на Сарненщину.

Її будинок зазнав пошкоджень.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За даними ОВА, жінку, яку поранило сьогодні зранку під час атаки на Сарненщину, швидка доправила до лікарні.

У потерпілої осколкові рани обох кистей і обличчя.

Крім її будинку пошкоджень зазнало також кілька сусідніх.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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