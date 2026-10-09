Россия готова терять по 2 тысячи военных за каждый метр украинской земли — Нацгвардия

Российское командование готово терять тысячи военнослужащих ради продвижения даже на незначительное расстояние по территории Украины. Об этом заявил начальник штаба ДАР ОАБр Национальной гвардии Украины Игорь Яременко. По его словам, одним из главных направлений российских штурмов в зоне ответственности Нацгвардии остается Доброполье Донецкой области.

По его словам, российские войска пытаются проникать в населенные пункты небольшими пехотными группами.

В то же время Силы обороны усиливают защиту Доброполья и сооружают фортификационные сооружения, чтобы не допустить захвата города.

«Враг, в принципе, особо не меняет тактику. Небольшие пехотные группы пытаются проникнуть в населенные пункты, в том числе и в Доброполье, но силы обороны, повторяюсь, максимально эффективно нейтрализуют эти группы, не давая врагу шанса накопить свои ресурсы для нанесения максимально мощных ударов по городу Доброполье», — рассказал Яременко.

Военный подчеркнул, что даже потеря небольшого участка территории создает дополнительные риски, ведь впоследствии украинским защитникам придется отвоевывать его в ходе контратак.

«Поэтому, как я уже говорил, мы максимально сконцентрированно ведем боевые действия, поскольку понимаем, что любой клочок земли, захваченный врагом, придется отвоевывать силам обороны и проводить встречные штурмы», — отметил он.

Россия не обращает внимания на потери и разрушает Доброполье

По словам Яременко, одной из главных опасностей остается готовность российского командования отправлять военных на штурмы, не считаясь с их потерями.

В то же время российские войска продолжают применять тактику разрушения населенных пунктов. По Доброполью наносят удары управляемыми авиационными бомбами, артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Кроме того, многочисленные беспилотники пытаются контролировать логистические маршруты и атакуют гражданскую инфраструктуру.

«Поэтому оборона — это всегда немного легче, но при условии, что враг концентрирует очень много сил, и, самое главное, враг даже не пытается беречь жизни своих военнослужащих, отправляя их просто на так называемые «мясные штурмы». Поэтому это и представляет наибольшую опасность», — пояснил представитель Нацгвардии.

Российские войска наступают по всей линии фронта



Игорь Яременко отметил, что Россия сосредотачивает основные ресурсы на Донецко-Луганской агломерации, одновременно пытаясь удерживать позиции на других направлениях и создавать условия для новых штурмов.

На Харьковском и Лиманском направлениях российские военные пытаются удерживать позиции на правом берегу реки Оскол и продолжают штурмовые действия. По словам Яременко, такие атаки происходят ежедневно, хотя их интенсивность ниже, чем на Добропольском и Константиновском направлениях.

Давление сохраняется также на Сумском и Запорожском направлениях.

«Враг не теряет надежды, он оказывает давление именно по всей линии фронта, мы общаемся с сослуживцами, это касается и Сумского, и Запорожского направлений, поэтому вся линия фронта находится под максимально интенсивным давлением врага», — сказал военный.

Он добавил, что Силы обороны Украины продолжают обезвреживать и уничтожать значительное количество российских военных.

По словам Яременко, масштабы потерь, на которые готова пойти Россия ради незначительного продвижения, свидетельствуют о пренебрежении жизнями собственных военнослужащих.

«Россияне просто пренебрегают жизнями своих военнослужащих, они готовы поменять на метр украинской земли одну-две тысячи человек, своих военнослужащих», — подчеркнул он.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник штаба ДАР ОАБр НГУ Игорь Яременко.

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