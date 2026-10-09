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Rosja jest gotowa tracić po 2 tysiące żołnierzy za metr ukraińskiej ziemi — Gwardia Narodowa

UA NEWS 09 października 2026 14:17
Rosja jest gotowa tracić po 2 tysiące żołnierzy za metr ukraińskiej ziemi — Gwardia Narodowa

Rosyjskie dowództwo jest gotowe tracić tysiące żołnierzy dla przesunięcia się chociażby o niewielką odległość na terytorium Ukrainy. Oświadczył to szef sztabu DABr OABr Gwardii Narodowej Ukrainy (NGU) Ihor Jaremenko. Według jego słów, jednym z głównych kierunków rosyjskich szturmów w strefie odpowiedzialności NGU pozostaje Dobropole w obwodzie donieckim. 
 

Według jego słów, wojska rosyjskie próbują przenikać do miejscowości małymi grupami piechoty. 
 

Jednocześnie Siły Ochrony wzmacniają obronę Dobropola i budują umocnienia fortyfikacyjne, aby nie dopuścić do zajęcia miasta. 
 

„Wróg w zasadzie niespecjalnie zmienia taktykę. Małe grupy piechoty próbują infilstrować miejscowości, w tym Dobropole, ale Siły Ochrony — powtarzam — maksymalnie efektywnie neutralizują te grupy, eliminując je i nie dając wrogowi szansy na zgromadzenie zasobów potrzebnych do zadania maksymalnych uderzeń na miasto” — opowiedział Jaremenko. 
 

Wojskowy podkreślił, że nawet utrata niewielkiego odcinka terytorium stwarza dodatkowe ryzyko, ponieważ później ukraińscy obrońcy muszą go odzyskiwać podczas kontrataków. 
 

„Dlatego pracujemy w pełnej koncentracji, bo rozumiemy, że zajęcie jakiegokolwiek skrawka ziemi przez wroga oznacza, iż siły obronne będą musiały go odbijać i iść na szturmy spotkaniowe” — zaznaczył. 
 

Rosja nie liczy się ze stratami i niszczy Dobropole 

Według Jaremenki jednym z głównych zagrożeń pozostaje gotowość rosyjskiego dowództwa do wysyłania żołnierzy na szturmy bez liczenia się z ich stratami. Jednocześnie wojska rosyjskie kontynuują taktykę niszczenia miejscowości. Na Dobropole spadają uderzenia kierowanych bomb lotniczych (KAB), artylerii oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Ponadto liczne bezzałogowce próbują kontrolować szlaki logistyczne i atakują infrastrukturę cywilną. 
 

„Dlatego obrona jest zawsze nieco łatwiejsza, ale pod warunkiem, że wróg koncentruje bardzo wiele sił, a co najważniejsze — wróg nawet nie próbuje chronić życia swoich wojskowych, wysyłając ich po prostu na tak zwane mięsne szturmy. Dlatego to stanowi największe niebezpieczeństwo” — wyjaśnił przedstawiciel Gwardii Narodowej. 
 

Wojska rosyjskie wywierają nacisk na całej linii frontu 

Ihor Jaremenko zauważył, że Rosja skupia główne zasoby na aglomeracji doniecko-łuhańskiej, jednocześnie próbując utrzymać pozycje na innych kierunkach i przygotowywać warunki do nowych szturmów. 
 

Na kierunkach charkowskim i łymańskim rosyjscy wojskowi próbują utrzymać pozycje na prawym brzegu rzeki Oskol i kontynuują działania szturmowe. Według Jaremenki do takich ataków dochodzi codziennie, choć ich intensywność jest niższa niż na kierunkach dobropolskim i konstantynowskim. 
 

Nacisk utrzymuje się również na kierunkach sumskim i zaporoskim. 
 

„Wróg nie traci nadziei, stwarza presję na całej linii frontu — rozmawiamy z bratnimi oddziałami, dotyczy to zarówno kierunku sumskiego, jak i zaporoskiego, więc cała linia frontu znajduje się pod maksymalnie intensywnym naciskiem wroga” — powiedział wojskowy. 
 

Dodał, że Siły Ochrony Ukrainy kontynuują neutralizowanie i niszczenie znacznej liczby rosyjskich żołnierzy. Według Jaremenki skala strat, na jakimi gotowa jest iść Rosja dla nieznacznego postępu, świadczy o lekceważeniu życia własnych wojskowych. 
 

„Rosjanie po prostu lekceważą życie swoich żołnierzy, są gotowi zamienić na metr ukraińskiej ziemi tysiąc lub dwa tysiące ludzi, swoich wojskowych” — podkreślił. 
 

Oświadczył to na antenie telemaratonu szef sztabu DABr OABr NGU Ihor Jaremenko. 
 

Wcześniej ISW wyjaśnił, jak Rosja zmieniła taktykę zmasowanych uderzeń na Ukrainę. 
 

Przypomnijmy, że FR zmodernizowała drona Geran-4, który otrzymał nową nawigację i głowicę bojową. 
 

Rosjanie przeprowadzili 172 ataki w ciągu doby: kierunek pokrowski pozostaje najgorętszym odcinkiem. 
 

W ciągu doby na froncie doszło do 185 starć bojowych, wróg użył 156 bomb KAB — Sztab Generalny.

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