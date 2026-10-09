Rosja jest gotowa tracić po 2 tysiące żołnierzy za metr ukraińskiej ziemi — Gwardia Narodowa

Rosyjskie dowództwo jest gotowe tracić tysiące żołnierzy dla przesunięcia się chociażby o niewielką odległość na terytorium Ukrainy. Oświadczył to szef sztabu DABr OABr Gwardii Narodowej Ukrainy (NGU) Ihor Jaremenko. Według jego słów, jednym z głównych kierunków rosyjskich szturmów w strefie odpowiedzialności NGU pozostaje Dobropole w obwodzie donieckim.



Według jego słów, wojska rosyjskie próbują przenikać do miejscowości małymi grupami piechoty.



Jednocześnie Siły Ochrony wzmacniają obronę Dobropola i budują umocnienia fortyfikacyjne, aby nie dopuścić do zajęcia miasta.



„Wróg w zasadzie niespecjalnie zmienia taktykę. Małe grupy piechoty próbują infilstrować miejscowości, w tym Dobropole, ale Siły Ochrony — powtarzam — maksymalnie efektywnie neutralizują te grupy, eliminując je i nie dając wrogowi szansy na zgromadzenie zasobów potrzebnych do zadania maksymalnych uderzeń na miasto” — opowiedział Jaremenko.



Wojskowy podkreślił, że nawet utrata niewielkiego odcinka terytorium stwarza dodatkowe ryzyko, ponieważ później ukraińscy obrońcy muszą go odzyskiwać podczas kontrataków.



„Dlatego pracujemy w pełnej koncentracji, bo rozumiemy, że zajęcie jakiegokolwiek skrawka ziemi przez wroga oznacza, iż siły obronne będą musiały go odbijać i iść na szturmy spotkaniowe” — zaznaczył.



Rosja nie liczy się ze stratami i niszczy Dobropole

Według Jaremenki jednym z głównych zagrożeń pozostaje gotowość rosyjskiego dowództwa do wysyłania żołnierzy na szturmy bez liczenia się z ich stratami. Jednocześnie wojska rosyjskie kontynuują taktykę niszczenia miejscowości. Na Dobropole spadają uderzenia kierowanych bomb lotniczych (KAB), artylerii oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Ponadto liczne bezzałogowce próbują kontrolować szlaki logistyczne i atakują infrastrukturę cywilną.



„Dlatego obrona jest zawsze nieco łatwiejsza, ale pod warunkiem, że wróg koncentruje bardzo wiele sił, a co najważniejsze — wróg nawet nie próbuje chronić życia swoich wojskowych, wysyłając ich po prostu na tak zwane mięsne szturmy. Dlatego to stanowi największe niebezpieczeństwo” — wyjaśnił przedstawiciel Gwardii Narodowej.



Wojska rosyjskie wywierają nacisk na całej linii frontu

Ihor Jaremenko zauważył, że Rosja skupia główne zasoby na aglomeracji doniecko-łuhańskiej, jednocześnie próbując utrzymać pozycje na innych kierunkach i przygotowywać warunki do nowych szturmów.



Na kierunkach charkowskim i łymańskim rosyjscy wojskowi próbują utrzymać pozycje na prawym brzegu rzeki Oskol i kontynuują działania szturmowe. Według Jaremenki do takich ataków dochodzi codziennie, choć ich intensywność jest niższa niż na kierunkach dobropolskim i konstantynowskim.



Nacisk utrzymuje się również na kierunkach sumskim i zaporoskim.



„Wróg nie traci nadziei, stwarza presję na całej linii frontu — rozmawiamy z bratnimi oddziałami, dotyczy to zarówno kierunku sumskiego, jak i zaporoskiego, więc cała linia frontu znajduje się pod maksymalnie intensywnym naciskiem wroga” — powiedział wojskowy.



Dodał, że Siły Ochrony Ukrainy kontynuują neutralizowanie i niszczenie znacznej liczby rosyjskich żołnierzy. Według Jaremenki skala strat, na jakimi gotowa jest iść Rosja dla nieznacznego postępu, świadczy o lekceważeniu życia własnych wojskowych.



„Rosjanie po prostu lekceważą życie swoich żołnierzy, są gotowi zamienić na metr ukraińskiej ziemi tysiąc lub dwa tysiące ludzi, swoich wojskowych” — podkreślił.



Oświadczył to na antenie telemaratonu szef sztabu DABr OABr NGU Ihor Jaremenko.



Wcześniej ISW wyjaśnił, jak Rosja zmieniła taktykę zmasowanych uderzeń na Ukrainę.



Przypomnijmy, że FR zmodernizowała drona Geran-4, który otrzymał nową nawigację i głowicę bojową.



Rosjanie przeprowadzili 172 ataki w ciągu doby: kierunek pokrowski pozostaje najgorętszym odcinkiem.



W ciągu doby na froncie doszło do 185 starć bojowych, wróg użył 156 bomb KAB — Sztab Generalny.

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