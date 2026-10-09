Российская ракета попала в производственный цех бренда Mangelo в Харькове

В Харькове российская ракета поразила производственный цех бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате атаки, произошедшей несколько дней назад, есть погибшие и многочисленные раненые.

«Несколько дней назад на наше производство в Харькове прилетел снаряд, попавший прямо в наш цех. К большому сожалению, у нас есть погибшие, есть много раненых. Пострадали люди из нашей команды, руководство, работники производства», — говорится в сообщении.

В настоящее время многие пострадавшие работники швейного цеха бренда находятся в больницах.

«Мы потеряли почти всё, что было на производстве. И пока даже не можем точно сказать, сколько товара уничтожено, что удалось сохранить и в каком состоянии остался наш цех», — отметили в Mangelo.

Напомним, три женщины пострадали в результате российского удара по пригороду Харькова.

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8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. На территории предприятия после этого возник пожар.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также были уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

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