Фото: Росія атакувала склади на Київщині, під завалами шукають жінку

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Російські війська атакували складські приміщення в Бучанському районі Київської області. Унаслідок удару є постраждалі, а рятувальники продовжують пошуки жінки, яка може перебувати під завалами.

Одну постраждалу людину госпіталізували до лікарні. Ще двом допомогу надали на місці.

Пошуки жінки тривають. За попередніми даними, вона може бути під завалами. Зв'язку з нею немає.

Через атаку виникла пожежа. Її вже локалізували. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

На місці також працювали психологи ДСНС. Вони допомагали рідним постраждалих і працівникам підприємства.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

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