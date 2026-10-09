На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 211 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском и Гуляйпольском направлениях — по 16 штурмов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки российские войска нанесли 83 авиаудара, в ходе которых сбросили 243 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9987 дронов-камикадзе и осуществили 2444 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 19 — с применением реактивных систем залпового огня.

Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Сумской области: Безсаловка, Коренек, Товстодубовое, Сопич, Уланово, Малушино, Нескучное, Середина-Буда, Волфино, Рогизно, Рыживка, Кучеровка, Прогресс, Горки, Вовковка, Студенок и Козаче.

В Черниговской области под российским обстрелом находились Клюсы, Лесковщина и Кривуша. Кроме того, авиационному удару подверглась Гасичевка.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в течение суток нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы противника, одному месту скопления техники, двум артиллерийским системам и двум другим важным объектам российских войск.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях

За прошедшие сутки российские войска провели одну штурмовую операцию и осуществили 30 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Два обстрела были проведены с применением реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Украинские подразделения отразили пять атак противника. Российские захватчики пытались продвинуться в направлениях Избицкого, Терновой, Вильчи и Рыбальчиного.

Купянское направление

Российские войска восемь раз пытались укрепить свои позиции. Противник проводил штурмовые действия в направлениях Радьковки, Купянска-Вузлового и Мирового.

Лиманское направление

Силы обороны Украины отразили восемь попыток противника вклиниться в украинскую оборону. Оккупанты атаковали в направлениях Новосергиевки, Новоселовки, Ставков и Лимана.

Славянское направление

Российские войска совершили две атаки в районах Озерного и Лимана.

Краматорское направление

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска не проводили штурмовых действий на Краматорском направлении.

Константиновское направление

На этом участке фронта зафиксировали 12 атак российских войск. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки, а также в направлениях Киндратовки, Новоселовки, Торецкого, Степов и Роскошного.

Покровское направление

Российские войска совершили 16 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлениях Вольного, Светлого, Доброполья, Краснополья, Сергеевки и Молодецкого.

Александровское направление

Противник дважды штурмовал украинские позиции в направлениях Вороного и Запорожского.

Гуляйпольское направление

По уточненной информации, российские оккупанты 16 раз атаковали позиции украинских защитников.

Враг пытался продвинуться в направлениях Рыбного, Злагоды, Терноватого, Косовцевого, Ровно, Верхней Терсы, Воздвижевки и Копанов.

Ореховское направление

Российские войска дважды пытались атаковать украинские позиции в направлениях Новопавловки и Плавней.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки российские войска штурмовых действий не проводили.

Таким образом, по данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток российские войска продолжали интенсивные атаки на различных участках фронта, применяя авиацию, управляемые авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Украинские защитники отражали штурмы и наносили удары по силам и объектам противника.

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1710 военнослужащих, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Украинские защитники продолжают наносить потери оккупационным войскам на фронте.

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