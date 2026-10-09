Россия атаковала торговый центр «Эпицентр» недалеко от Чернигова, вспыхнул пожар

В ночь на 9 октября российские войска нанесли удар по торговому центру «Эпицентр» на территории, прилегающей к Чернигову. В центральной части здания вспыхнул пожар, который распространился на крышу.

Вражеский удар был зафиксирован после 3:00. Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговской городской территориальной общины, на прилегающей к ней территории.

Корреспондентка «Суспильного», находившаяся на месте происшествия, сообщила, что российский дрон попал в здание торгового центра «Эпицентр».

Возгорание возникло в центральной части здания и распространилось на крышу. На месте попадания работают подразделения спасателей, которые ликвидируют пожар.

Кроме того, в результате ночной атаки в Чернигове повреждены окна в многоэтажных жилых домах.

Об этом сообщил Черниговский городской совет в Telegram.

В Ивано-Франковске спасатели ликвидировали пожары, возникшие после ночной атаки российских войск.

В Ивано-Франковске в результате ночной атаки погиб человек. Во время воздушного удара силы ПВО отражали атаку, а после падения обломков беспилотника в городе вспыхнул пожар.

Напомним, Киев и ряд областей охватила воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В Софиевской Борщаговке сгорел дом после атаки РФ.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают все необходимые службы. Об этом сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

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