Фото, видео: в Ивано-Франковске спасатели ликвидировали пожары после ночной атаки РФ

В Ивано-Франковске спасатели ликвидировали пожары, возникшие после ночной атаки российских войск.

В результате атаки загорелось здание, а также сухая трава и кустарники на открытой территории. Спасатели оперативно прибыли на места возгорания и ликвидировали пожары.

«Загорелось здание, а также сухая трава и кустарники на открытой территории. Спасатели оперативно ликвидировали пожары», — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковске в результате ночной атаки погиб человек. Во время воздушного удара силы ПВО отражали атаку, а после падения обломков беспилотника в городе вспыхнул пожар.

Напомним, Киев и ряд областей охватила воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В Софиевской Борщаговке сгорел дом после атаки РФ.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают все необходимые службы. Об этом сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

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