В Киеве в результате атак РФ погибли четыре человека, 19 получили ранения

В результате российских атак на Киев в течение 8 октября погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«19 человек пострадали в течение суток 8 октября в результате атак врага на столицу. Погибли 4 человека», — отметил мэр Киева.

По его словам, 13 раненых находятся в стационарах городских больниц, двое из них — в тяжелом состоянии.