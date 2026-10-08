В Киеве в результате атак РФ погибли четыре человека, 19 получили ранения
В результате российских атак на Киев в течение 8 октября погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«19 человек пострадали в течение суток 8 октября в результате атак врага на столицу. Погибли 4 человека», — отметил мэр Киева.
По его словам, 13 раненых находятся в стационарах городских больниц, двое из них — в тяжелом состоянии.
Об этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.
В Киеве 8 октября полностью остановилось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное обесточивание.
В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.
Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.
Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.