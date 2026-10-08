У Києві через атаки рф загинули четверо людей, 19 постраждали

Внаслідок російських атак на Київ упродовж 8 жовтня загинули четверо людей, ще 19 постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. «19 людей постраждалих протягом доби 8 жовтня внаслідок атак ворога на столицю. Загинули 4 людини», — зазначив мер Києва. За його словами, 13 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, двоє з них — у тяжкому стані.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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