Десну хотят превратить в современный учебный центр

169-й учебный центр Сухопутных войск получил нового начальника — им стал полковник Анатолий Куликовский. В центре планируются серьезные изменения: намерены обновить подготовку военнослужащих, учебную базу и привести программы в соответствие с реальными потребностями боевых бригад.

169-й учебный центр Сухопутных войск получил нового начальника. Им стал полковник Анатолий Куликовский. Его уже представили личному составу. Нового руководителя представил командующий Сухопутными войсками ВСУ бригадный генерал Святослав Заиц. Среди главных задач нового начальника — усилить подготовку сержантов и повысить качество обучения военных.

В Сухопутных войсках хотят изменить сам подход к подготовке. Обучение должно соответствовать тому, что военные реально видят и делают на фронте. Поэтому программы планируют адаптировать к потребностям боевых бригад. По словам Заица, именно командиры боевых подразделений должны показать, насколько хорошо работает учебный центр. Ведь главное — не просто пройти курс, а прибыть в свою бригаду уже подготовленным к реальным задачам.

«Качество подготовки в учебных центрах Сухопутных войск будет оценивать командир бригады после того, как к нему прибудет прошедший здесь обучение военнослужащий», — сказал командующий.

Также в Десне планируют обновить учебную базу. При этом будут учитываться современные условия войны и необходимость рассредоточения личного состава. К подготовке хотят активнее привлекать боевые части. Так военные смогут передавать курсантам опыт, который подразделения получают непосредственно на фронте. Также к обучению планируют шире привлекать международных партнеров.

Отдельно Святослав Заиц заявил о необходимости полностью обновить сам 169-й учебный центр. По его словам, старые подходы и представления о Десне нужно оставить в прошлом. «Наша задача — похоронить в истории существующие стереотипы о Десне, создав новый, современный учебный центр», — подчеркнул Заиц.

В Сухопутных войсках ожидают, что после изменений 169-й учебный центр станет одним из сильнейших в ВСУ. Для этого планируется одновременно обновить программы подготовки, учебную базу и сам подход к обучению военнослужащих. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Вечером 8 октября российский беспилотник упал на территорию школы «Умка» в селе Святопетровское Киевской области.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в