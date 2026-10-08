В Софиевской Борщаговке сгорел дом после атаки со стороны РФ

В Софиевской Борщаговке в Киевской области в результате российской атаки были повреждены жилые дома. Один частный дом сгорел, в двух соседних многоэтажках выбило окна, также повреждены автомобили. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Софиевской Борщаговке Киевской области в результате российской атаки повреждены жилые дома в частном секторе. Сначала было известно, что в результате атаки повреждения получили дома в частном секторе. На месте начали устанавливать точный масштаб разрушений и проверять информацию о возможных пострадавших.

Позже Медведь сообщил о новых подробностях. По его словам, один частный дом полностью сгорел. В двух многоэтажках, расположенных рядом, выбило окна. Также повреждения получили припаркованные поблизости автомобили. Осколки повредили и другие дома в частном секторе. В настоящее время соответствующие службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия российской атаки.

По предварительной информации, пострадавших нет. «По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Медведь.

Чиновник также призвал жителей не приближаться к местам падения обломков. Он подчеркнул, что после атаки там могут оставаться опасные предметы. «Призываю жителей быть осторожными, не приближаться к местам падения обломков и не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги», — отметил Медведь.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают все необходимые службы. Об этом сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

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