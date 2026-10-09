Россия подвергла обстрелу пять районов Днепропетровской области; повреждены дома и автомобили

В ночь на 9 октября российские войска более 30 раз обстреляли пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, возникли пожары, один человек получил ранение.

Для нанесения ударов российские захватчики применили беспилотники и авиационные бомбы.

Под вражеским ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины Никопольского района.

В результате атаки пострадала 24-летняя женщина. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу.

В Зеленодольской общине Криворожского района после атаки российских войск возник пожар.

В Синельниковском районе российская армия атаковала Николаевскую и Петропавловскую общины.

Там в результате обстрелов были повреждены частные дома и автомобили.

Российские захватчики также нанесли удар по Губининской общине Самаровского района. В результате удара повреждено административное здание.

Кроме того, российские войска атаковали Павлоград и Юрьевскую общину Павлоградского района.

В результате вражеских ударов на этих территориях возникли пожары.

Об этом утром в пятницу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Утром в пятницу, 9 октября, российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб один человек, есть также раненые.

Напомним, РФ модернизировала «Герань-4»: дрон получил новую систему навигации и боеголовку.

Россияне совершили 172 атаки за сутки: Покровское направление остается самым горячим.

За сутки на фронте произошло 185 боевых столкновений, враг применил 156 кассетных боеприпасов — Генштаб

Читай нас в