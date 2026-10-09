В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА

9 октября в 06:50 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских ударных беспилотников. Воздушные силы предупредили об опасности применения БПЛА.

На этом фоне в столице ввели желтый уровень опасности.

Источник: ВВС ВСУ

Напомним, в Софиевской Борщаговке сгорел дом после атаки РФ.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают все необходимые службы. Об этом сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский.

Вечером 8 октября российские войска атаковали гражданский автомобиль в центральной части Краматорска в Донецкой области. В машине находились два человека — оба погибли в результате удара.

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