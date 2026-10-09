Генеральный штаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 9 октября 2026 года

За последние сутки российская армия потеряла ещё 1710 военнослужащих, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Украинские защитники продолжают наносить потери оккупационным войскам на фронте.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 9 октября потеряла:

личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;

танков – 12 402 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 509 (+7) шт.;

артиллерийских систем – 50 950 (+67) шт.;

РСЗО – 2 199 (+5) шт.;

средств ПВО – 1 693 (+1) ед.;

самолетов – 443 (+0) шт.;

вертолётов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 555 335 (+1 757) шт.;

крылатых ракет – 5 126 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617) шт.;

специальной техники – 4 810 (+4) ед.

Источник: Генштаб

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