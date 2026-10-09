Спутниковые снимки зафиксировали повреждения дата-центра «Яндекса» в России

Новые снимки Planet Labs показали последствия удара по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области РФ. На кадрах видны разрушения и следы пожара на крыше здания.

Снимки были опубликованы в канале «Абсолютно надежный источник» в качестве подтверждения удара, произошедшего в ночь на 8 октября. На них зафиксированы повреждения крыши и последствия пожара в левой части главного корпуса датацентра.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ночью над регионом были сбиты два БПЛА, а в Сасовском округе загорелась кровля одного из предприятий.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила полную остановку работы датацентра. «В датацентре в Сасово произошел инцидент, затронувший часть инфраструктуры. В настоящее время ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу нарушенных сервисов», — отметили в компании. По данным «Коммерсанта», в «Яндексе» также сообщили о пожаре после атаки беспилотников. Основные сервисы «Яндекса» работают в обычном режиме, но часть из них может быть недоступна.

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Проблемы с электроснабжением в одной из зон доступности облачной платформы Yandex Cloud — ru-central1-b — начались в 01:31 по московскому времени. В компании просили пользователей перенести нагрузку в другие зоны. По состоянию на 08:26 зона оставалась недоступной, а в остальных зонах, по словам Yandex Cloud, сервисы работали нормально. После сообщений о пожаре акции «Яндекса» на Московской бирже подешевели на 3,4%.

Источник: Абсолютно надежный источник

Напомним, в России произошел масштабный сбой интернет-сервисов после атаки на дата-центр «Яндекса».

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