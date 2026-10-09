В России массово перенаправляют самолеты из-за ограничений в аэропортах

Несколько российских аэропортов ограничили прием самолетов, из-за чего часть рейсов не смогла приземлиться в Москве. Три самолета, летевшие из Турции, развернули, а более десятка других рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

По информации «Коммерсанта», четыре самолета, следовавшие в аэропорт «Домодедово» из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, приземлились в Казани и «Шереметьево». Еще 11 самолетов, которые должны были прибыть в «Внуково», направили в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск.

Среди рейсов, которые не смогли добраться до пункта назначения, был самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс TK421 из Стамбула в Москву. По словам пассажиров, самолет вылетел около 21:00. Примерно через три часа, когда самолет начал заходить на посадку, экипаж сообщил, что «Внуково» не принимает рейсы. Лайнер развернулся и полетел обратно в Стамбул.

Еще два самолета, следовавшие из Анталии в Москву, также изменили курс и вернулись в Турцию. Об этом сообщило издание «Москва 24» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Росавиация объяснила это решение необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения коснулись и других регионов России. По сообщениям российских СМИ, меры безопасности вводились в аэропортах Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода и ряда других городов.

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