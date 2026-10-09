ISW предупредил о принудительной интеграции украинцев после их вывоза из Донецкой области

Российские войска заявили о перемещении около 4500 жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой области на территории, контролируемые оккупантами. По оценке аналитиков ISW, дальнейшее привлечение людей к оформлению российских паспортов может свидетельствовать о попытках принудительной интеграции украинцев в РФ.

По информации аналитиков, 29 сентября Министерство обороны России сообщило о вывозе гражданских лиц из города Белицкое, расположенного к северу от Покровска. Российское военное ведомство утверждало, что эвакуацию проводили военнослужащие 51-й общевойсковой армии, ранее известной как 1-й армейский корпус так называемой ДНР.

Среди вывезенных из Белицкого, по утверждению российской стороны, было одно несовершеннолетнее лицо. Оккупанты заявили, что доставили людей в неуказанный «безопасный район». В ISW предполагают, что речь идет о территории Донецкой области, находящейся под российской оккупацией.

В тот же день представители российских властей сообщили о вывозе в общей сложности 4500 гражданских лиц из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. При этом оккупационная сторона не уточнила, за какой именно период произошло перемещение людей.

По данным российской стороны, среди эвакуированных были 971 житель районов вблизи Константиновки и 52 ребенка.

Представители РФ также утверждали, что вывезенных украинцев размещают в пунктах временного пребывания. По прибытии в эти учреждения гражданские лица, по утверждению российской стороны, быстро приступают к процедуре получения российского гражданства.

В ISW отмечают, что эвакуация гражданского населения во время боевых действий сама по себе не обязательно нарушает международное право. Она может быть допустимой в условиях непосредственной опасности для людей или острой гуманитарной необходимости.

Однако дальнейшие действия российских властей в отношении эвакуированных украинцев вызывают беспокойство. В частности, речь идет об использовании пунктов временного размещения не только для предоставления убежища, но и для проведения административных процедур, связанных с российским гражданством.

Аналитики напомнили, что ранее Россия уже использовала подобные учреждения для так называемой фильтрации украинского населения. Людей могли фактически удерживать в таких пунктах, допрашивать об их отношении к Украине, а впоследствии начинать административные процедуры для перемещения вглубь оккупированных территорий или депортации непосредственно в Россию.

В ISW считают, что сообщение российской стороны о скором получении российских паспортов может свидетельствовать о сохранении таких функций пунктов временного размещения.

Кроме того, аналитики обращают внимание на возможную долгосрочную цель российских властей. По их мнению, Москва может рассматривать вывоз гражданских лиц не как временную меру по защите населения от боевых действий, а как начало процесса превращения украинских граждан в российских.

Источник: ISW

Ранее ISW сообщил, что ВСУ оттеснили россиян на Донбассе и продвинулись вперед.

РФ модернизировала «Герань-4», дрон получил новую систему навигации и боеголовку.

Россияне провели 172 атаки за сутки: Покровское направление остается самым горячим.

За сутки на фронте произошло 185 боевых столкновений, враг применил 156 кассетных боеприпасов — Генштаб

Читай нас в