ISW попередив про примусову інтеграцію українців після вивезення з Донеччини

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Російські війська заявили про переміщення близько 4500 жителів прифронтових населених пунктів Донецької області на підконтрольні окупантам території. За оцінкою аналітиків ISW, подальше залучення людей до оформлення російських паспортів може свідчити про спроби примусової інтеграції українців до РФ.

За інформацією аналітиків, 29 вересня Міністерство оборони Росії повідомило про вивезення цивільних із міста Білицьке, розташованого на північ від Покровська. Російське військове відомство стверджувало, що евакуацію проводили військовослужбовці 51-ї загальновійськової армії, яка раніше була відома як 1-й армійський корпус так званої ДНР.

Серед вивезених із Білицького, за твердженням російської сторони, була одна неповнолітня особа. Окупанти заявили, що доправили людей до невизначеного «безпечного району». В ISW припускають, що йдеться про територію Донецької області, яка перебуває під російською окупацією.

Того самого дня представники російської влади повідомили про вивезення загалом 4500 цивільних із прифронтових населених пунктів Донеччини. Водночас окупаційна сторона не уточнила, за який саме період відбулося переміщення людей.

За даними російської сторони, серед евакуйованих були 971 житель районів поблизу Костянтинівки та 52 дитини.

Представники РФ також стверджували, що вивезених українців розміщують у пунктах тимчасового перебування. Після прибуття до цих закладів цивільні, за твердженням російської сторони, швидко розпочинають процедуру отримання російського громадянства.

В ISW наголошують, що евакуація цивільного населення під час бойових дій сама по собі не обов'язково порушує міжнародне право. Вона може бути допустимою за умов безпосередньої небезпеки для людей або гострої гуманітарної необхідності.

Однак подальші дії російської влади щодо евакуйованих українців викликають занепокоєння. Зокрема, йдеться про використання пунктів тимчасового розміщення не лише для надання прихистку, а й для проведення адміністративних процедур, пов'язаних із російським громадянством.

Аналітики нагадали, що раніше Росія вже використовувала подібні заклади для так званої фільтрації українського населення. Людей могли фактично утримувати в таких пунктах, допитувати щодо їхнього ставлення до України, а згодом розпочинати адміністративні процедури для переміщення вглиб окупованих територій або депортації безпосередньо до Росії.

В ISW вважають, що повідомлення російської сторони про швидке отримання російських паспортів може свідчити про збереження таких функцій пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, аналітики звертають увагу на можливу довгострокову мету російської влади. На їхню думку, Москва може розглядати вивезення цивільних не як тимчасовий захід для захисту населення від бойових дій, а як початок процесу перетворення українських громадян на російських.

Джерело: ISW

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