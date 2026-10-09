Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами, США, с представителями Украины и Европы, чтобы обсудить новые идеи по завершению войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины. По данным France 24, американская сторона стремится сформировать совместное предложение по урегулированию.

Состав украинской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров и сообщил, что они продлятся два дня. В состав украинской делегации должны войти глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также Рустем Умеров, Сергей Кислица и Давид Арахамия. По словам Зеленского, к переговорной группе также ожидается присоединение европейских представителей.

Источники в США сообщили AFP, что Уиткофф и Кушнер обсудят предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать во время недавних контактов с российской и украинской сторонами. На консультации также пригласили советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также чиновников НАТО и Европейского Союза.

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Гарантии безопасности и послевоенный план

Среди тем встречи должны быть гарантии безопасности для Украины, план экономического процветания после войны и другие аспекты конфликта. Американские чиновники также сообщили, что европейские представители выражали Вашингтону обеспокоенность стоимостью энергии в преддверии зимы.

Переговоры состоятся после российского удара по автобусам в Краматорске, в результате которого, по данным источника, погибли 30 человек. Предыдущие раунды переговоров не дали ощутимого прогресса к миру, поскольку Москва не соглашалась отказаться от своих максималистских условий.

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