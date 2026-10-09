В России вдвое участились отмены авиарейсов из-за угрозы атак дронов

В январе–сентябре 2026 года в России вдвое возросла частота отмены регулярных пассажирских авиарейсов, а количество длительных задержек увеличилось в среднем в 2,2 раза. За этот период более 7,6 млн пассажиров ждали вылета более трех часов — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Количество рейсов с задержкой более часа выросло в 1,7 раза — до 128 тысяч. В 77 тысячах случаев пассажиры ждали не менее двух часов. Количество задержек от трех часов увеличилось в 2,2 раза — до 51 тысячи, а от четырёх часов — в 2,4 раза, до 36 тысяч.

В то же время доля рейсов, вылетевших с опозданием не более чем на 15 минут, сократилась с 57% до 52%.

В «АльфаСтраховании» ухудшение показателей связывают с ограничениями работы аэропортов из-за угрозы атак украинских беспилотников. По данным издания, с конца апреля план «Ковёр» в южных и центральных регионах России вводится почти ежедневно.

После ударов по НПЗ в России резко вырос спрос на электромобили.

Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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