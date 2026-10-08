Почти 200 боев за сутки: больше всего атак — на Покровском направлении

На фронте в течение 8 октября произошло 194 боевых столкновения. Российские войска нанесли 58 авиаударов, сбросили 177 управляемых авиабомб и запустили более 6,2 тысячи дронов-камикадзе. Больше всего атак украинские военные отразили на Покровском направлении — там россияне 15 раз пытались продвинуться. В то же время на отдельных участках фронта бои продолжались по состоянию на 22:00.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток российские войска провели 194 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 58 авиационных ударов. Они сбросили на позиции украинских военных и населенные пункты 177 управляемых авиабомб. Также россияне задействовали 6288 дронов-камикадзе и осуществили 1729 обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские военные один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны. Кроме того, они 25 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты. Два из этих обстрелов были проведены с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции украинских подразделений. Бои велись в районах Избицкого, Терновой, Вильчи и Рыбалчиного.

Россияне атакуют в районе Купянска и Лимана

На Купянском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить своё положение. Они проводили штурмовые действия в сторону Радьковки и Купянска-Вузлового. Один из боёв по состоянию на 22:00 ещё продолжался.

На Лиманском направлении украинские военные отразили восемь попыток россиян продвинуться вперед. Атаки происходили вблизи Новосергиевки, Новоселовки, Ставков и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки наступления. Российские военные пытались продвинуться в районах Озерного и Лимана.

На Краматорском направлении россияне в этот день штурмовых действий не проводили.

Наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении

На Константиновском направлении украинские военные отразили 11 российских штурмов. Бои велись возле Константиновки и в направлении Киндратовки, Новоселовки, Торецкого и Степов. Одна из атак на момент вечернего сводки еще продолжалась.

Еще 15 атак российские войска совершили на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Вольного, Светлого, Доброполья, Краснополья, Сергеевки и Молодецкого. По предварительным подсчётам Генштаба, за сутки на этом участке фронта украинские военные уничтожили 50 российских военнослужащих. Ещё 11 оккупантов были ранены.

Также украинские защитники уничтожили восемь единиц автомобильной техники, две пушки, восемь специальных средств, пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов и 68 укрытий россиян. Кроме того, удалось повредить российский танк, пять автомобилей, три пушки, одну реактивную систему залпового огня, два специальных средства, шесть пунктов управления БПЛА и 151 укрытие личного состава. Отдельно украинские военные уничтожили или вывели из строя 219 беспилотников различных типов.

Бои продолжаются и на юге

На Александровском направлении российские войска штурмовали в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 атак. Россияне пытались продвинуться в направлении Рыбного, Злагоды, Терноватого, Косовцевого, Ровно, Верхней Терсы, Горкого и Железнодорожного.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в сторону Новопавловки и Плавней. Таким образом они пытались улучшить свои позиции.

На Приднепровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Информация о боевых действиях может меняться в течение суток, поскольку ситуация на фронте остается динамичной.

Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский.

Вечером 8 октября российские войска атаковали гражданский автомобиль в центральной части Краматорска в Донецкой области. В машине находились два человека — оба погибли в результате удара.

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