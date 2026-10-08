Десну хочуть перетворити на сучасний навчальний центр

169-й навчальний центр Сухопутних військ отримав нового начальника — ним став полковник Анатолій Куликівський. У центрі планують серйозні зміни: хочуть оновити підготовку військових, навчальну базу та зробити програми ближчими до реальних потреб бойових бригад.

169-й навчальний центр Сухопутних військ отримав нового начальника. Ним став полковник Анатолій Куликівський. Його вже представили особовому складу. Нового керівника представив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць. Серед головних завдань нового начальника — посилити підготовку сержантів і підвищити якість навчання військових.

У Сухопутних військах хочуть змінити сам підхід до підготовки. Навчання має відповідати тому, що військові реально бачать і роблять на фронті. Тому програми планують підлаштувати під потреби бойових бригад. За словами Заїця, саме командири бойових підрозділів мають показати, наскільки добре працює навчальний центр. Адже головне — не просто пройти курс, а приїхати у свою бригаду вже підготовленим до реальних завдань.

«Якість підготовки в навчальних центрах Сухопутних військ буде оцінювати командир бригади після того, як до нього прибуває навчений тут військовослужбовець», — сказав командувач.

Також у Десні планують оновити навчальну базу. При цьому враховуватимуть сучасні умови війни та необхідність розосереджувати особовий склад. До підготовки хочуть активніше залучати бойові частини. Так військові зможуть передавати курсантам досвід, який підрозділи отримують безпосередньо на фронті. Також до навчання планують ширше залучати міжнародних партнерів.

Окремо Святослав Заїць заявив про необхідність повністю оновити сам 169-й навчальний центр. За його словами, старі підходи та уявлення про Десну потрібно залишити в минулому. «Наше завдання — поховати в історії існуючі стереотипи про Десну, створивши новий, сучасний навчальний центр», — наголосив Заїць.

У Сухопутних військах очікують, що після змін 169-й навчальний центр стане одним із найсильніших у ЗСУ. Для цього планують одночасно оновити програми підготовки, навчальну базу та сам підхід до навчання військовослужбовців. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Увечері 8 жовтня російський безпілотник упав на територію школи «Умка» у селі Святопетрівське Київської області.

Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

Читай нас у