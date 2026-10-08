Відео: Російський окупант намагався зупинити НРК-камікадзе гранатою
Бійці NC13 із 3-ї окремої штурмової бригади знищили російських військових у Катеринівці за допомогою наземного роботизованого комплексу-камікадзе.
На оприлюднених кадрах видно, як російські військові помічають роботизований комплекс, що рухається до їхньої позиції. Один із окупантів виходить йому назустріч і майже впритул намагається зупинити НРК гранатою.
Однак робот продовжує рух і за кілька секунд вибухає біля російських військових.
У NC13 зазначили, що епізод стався в Катеринівці під час операції «Слива», яка була частиною ширшої операції «Вівальді» Третього армійського корпусу.
Джерело: NC13
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