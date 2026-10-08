Видео: Российский оккупант пытался остановить боевика НРК-камикадзе с помощью гранаты

Бойцы NC13 из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российских военных в Катериновке с помощью наземного роботизированного комплекса-камикадзе.

На обнародованных кадрах видно, как российские военные замечают роботизированный комплекс, движущийся к их позиции. Один из оккупантов выходит ему навстречу и почти вплотную пытается остановить НРК гранатой.

Однако робот продолжает движение и через несколько секунд взрывается рядом с российскими военными.

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В NC13 отметили, что инцидент произошел в Катериновке во время операции «Слива», которая была частью более широкой операции «Вивальди» Третьего армейского корпуса.

Источник: NC13

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