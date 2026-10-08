Росіяни вдарили дроном по авто у Краматорську, двоє загиблих

Увечері 8 жовтня російські війська атакували цивільну автівку в центральній частині Краматорська на Донеччині. У машині перебували двоє людей — обидва загинули внаслідок удару.

Російські війська ввечері 8 жовтня вдарили дроном по цивільному автомобілю в центрі Краматорська Донецької області. На момент атаки в машині перебували двоє людей. Обидва загинули. «Увечері 8 жовтня, у центральній частині Краматорська, росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, в якій перебувало двоє людей. На жаль, обоє загинули», — йдеться у повідомленні міськради.

Там також наголосили, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення міста. За даними Краматорської міської ради, загалом протягом 8 жовтня в Краматорську загинули щонайменше 35 людей унаслідок російських атак. Міськрада не уточнила, скільки саме атак сталося протягом дня та які ще наслідки вони спричинили. Водночас там вкотре закликали мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Краматорськ залишається одним із міст Донецької області, які регулярно зазнають російських ударів. Російські війська використовують для атак по місту різні види озброєння, зокрема безпілотники. Цього разу удар припав на цивільний автомобіль у центральній частині міста. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомила Краматорська міська рада.

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