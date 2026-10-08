Вечером 8 октября российские войска атаковали гражданский автомобиль в центральной части Краматорска в Донецкой области. В машине находились два человека — оба погибли в результате удара.

Вечером 8 октября российские войска нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в центре Краматорска Донецкой области. На момент атаки в машине находились два человека. Оба погибли. «Вечером 8 октября в центральной части Краматорска россияне нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю, в котором находились два человека. К сожалению, оба погибли», — говорится в сообщении горсовета.

Там также подчеркнули, что российские войска продолжают атаковать гражданское население города. По данным Краматорского городского совета, всего в течение 8 октября в Краматорске погибли не менее 35 человек в результате российских атак. Городской совет не уточнил, сколько именно атак произошло в течение дня и какие еще последствия они повлекли. В то же время там в очередной раз призвали жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Краматорск остается одним из городов Донецкой области, которые регулярно подвергаются российским ударам. Российские войска используют для атак по городу различные виды вооружения, в частности беспилотники. На этот раз удар пришелся на гражданский автомобиль в центральной части города. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил Краматорский городской совет.

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