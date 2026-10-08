Частину загиблих у Краматорську досі не вдалося ідентифікувати

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Після російського удару по двох рейсових автобусах у Краматорську частину загиблих досі не вдалося ідентифікувати через тяжкість отриманих травм.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей, ще 20 отримали поранення. У відомстві попереджають, що кількість жертв може зрости.

Унаслідок удару також пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Генштабі наголосили, що російська атака була спрямована по цивільному населенню, та висловили співчуття родинам загиблих.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

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