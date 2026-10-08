Часть погибших в Краматорске до сих пор не удалось идентифицировать
После российского удара по двум рейсовым автобусам в Краматорске часть погибших до сих пор не удалось идентифицировать из-за тяжести полученных травм.
По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки погибли не менее 30 человек, ещё 20 получили ранения. В ведомстве предупреждают, что число жертв может увеличиться.
В результате удара также повреждены многоквартирные дома и автомобили.
В Генштабе подчеркнули, что российская атака была направлена против гражданского населения, и выразили соболезнования семьям погибших.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
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