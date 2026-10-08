Российские дроны нанесли удар по энергетическому объекту в Киеве

Российские дроны атаковали один из важных для Киева энергетических объектов. В результате удара в столице возникли проблемы с электроснабжением, а энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить свет.

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Киева. На этот раз под удар попал один из важных для столицы энергетических объектов. Об атаке сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, российские войска применили ударные беспилотники. «Российские захватчики атаковали один из важных для Киева энергообъектов», — написал Шмыгаль.

Последствия удара повлияли на работу энергосистемы столицы. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения. «Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет», — отметил министр.

По его словам, на месте работают все необходимые службы. В то же время российская атака на момент сообщения еще продолжалась. «Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы», — сообщил Шмыгаль. Информация о точном местоположении атакованного объекта и характере его повреждений пока не сообщается. Также официально не уточнялось, сколько именно потребителей остались без электроэнергии из-за удара.

Атака произошла на фоне нового массированного удара России по Украине. Накануне, 7 октября, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар, в ходе которого, в частности, наносились удары по энергетической инфраструктуре. В Киеве из-за российских атак уже фиксировались перебои с электричеством и водоснабжением. Городские власти сообщали об экстренных отключениях электроэнергии после ударов по столице. Энергетики продолжают работать над восстановлением системы. О новых последствиях атаки и ситуации с электроснабжением власти обещают сообщать дополнительно. Об этом первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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