Російські дрони вдарили по енергооб’єкту Києва

Російські дрони атакували один із важливих для Києва енергетичних об’єктів. Через удар у столиці виникли проблеми з електропостачанням, а енергетики вже працюють над тим, щоб повернути світло.

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Києва. Цього разу під удар потрапив один із важливих для столиці енергетичних об’єктів. Про атаку повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, російські війська застосували ударні безпілотники. «Російські загарбники атакували один із важливих для Києва енергооб'єктів», — написав Шмигаль.

Наслідки удару вплинули на роботу енергосистеми столиці. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання. «Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло», — зазначив міністр.

За його словами, на місці працюють усі необхідні служби. Водночас російська атака на момент повідомлення ще тривала. «Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби», — повідомив Шмигаль. Інформації про точне місце розташування атакованого об’єкта та характер його пошкоджень наразі не повідомляють. Також офіційно не уточнювали, скільки саме споживачів залишилися без електроенергії через удар.

Атака сталася на тлі нового масованого удару Росії по Україні. Напередодні, 7 жовтня, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару, під час якого били, зокрема, по енергетичній інфраструктурі. У Києві через російські атаки вже фіксували перебої зі світлом та водопостачанням. Міська влада повідомляла про екстрені відключення електроенергії після ударів по столиці. Енергетики продовжують працювати над відновленням системи. Про нові наслідки атаки та ситуацію зі світлом влада обіцяє повідомляти додатково. Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

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