Rosyjskie drony zaatakowały obiekt energetyczny w Kijowie

Rosyjskie drony zaatakowały jeden z ważnych dla Kijowa obiektów energetycznych. W wyniku ataku w stolicy wystąpiły problemy z dostawami energii elektrycznej, a energetycy już pracują nad przywróceniem zasilania.

Rosja ponownie zaatakowała infrastrukturę energetyczną Kijowa. Tym razem celem był jeden z ważnych dla stolicy obiektów energetycznych. O ataku poinformował pierwszy wicepremier Ukrainy i minister energetyki Denys Szmyhal. Według jego słów rosyjskie wojska użyły dronów uderzeniowych. „Rosyjscy najeźdźcy zaatakowali jeden z ważnych dla Kijowa obiektów energetycznych” — napisał Szmyhal.

Skutki ataku wpłynęły na funkcjonowanie systemu energetycznego stolicy. Energetycy już pracują nad przywróceniem dostaw prądu. „Energetycy robią wszystko, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie” — zaznaczył minister.

Według jego słów na miejscu pracują wszystkie niezbędne służby. Jednocześnie w momencie publikacji rosyjski atak nadal trwał. „Obecnie atak rosyjskich dronów trwa. Zaangażowane są wszystkie służby” — poinformował Szmyhal. Na razie nie podano dokładnej lokalizacji zaatakowanego obiektu ani charakteru jego uszkodzeń. Oficjalnie nie poinformowano również, ilu dokładnie odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej w wyniku ataku.

Atak miał miejsce w związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim uderzeniem na Ukrainę. Dzień wcześniej, 7 października, rosyjskie wojska przeprowadziły szeroko zakrojony atak rakietowo-dronowy, którego celem była między innymi infrastruktura energetyczna. W Kijowie w wyniku rosyjskich ataków odnotowano już przerwy w dostawach prądu i wody. Władze miasta informowały o awaryjnych wyłączeniach energii elektrycznej po atakach na stolicę. Energetycy nadal pracują nad odbudową systemu. Władze zapowiedziały, że będą na bieżąco informować o nowych skutkach ataku oraz sytuacji z dostawami energii. Poinformował o tym w Telegramie pierwszy wicepremier Ukrainy i minister energetyki Denys Szmyhal.

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