Российских бюджетников заставили отчитываться о поздравлениях Путина

От сотрудников российских бюджетных организаций и активистов проправительственных движений требовали поздравить Владимира Путина с днём рождения и отчитаться о выполнении плановых показателей. Внутренний рабочий документ с отчетностью о проведенных мероприятиях опубликовал Telegram-канал «Дозор в Волгограде».

Согласно таблице, различные виды поздравлений должны были опубликовать сотрудники комитета по молодежной политике Волгоградской области, молодежного центра «Созвездие», участники движения «Волонтеры-медики», студенты вузов и другие. Среди форматов были видеопоздравления, флешмобы и посты в соцсетях.

Помимо вида и названия мероприятия по случаю 74-летия Путина, организаторы должны были указать количество участников, ссылки на публикации и данные ответственного лица. Из документа следует, что отчетность должны были подавать организации и активисты по всей РФ, а также из самопровозглашенной «ДНР».

Журналисты также обнародовали «техзадание» для авторов видеопоздравлений. Они должны были рассказать о себе, объяснить, как пример Путина повлиял на их работу, а затем поблагодарить президента и поздравить его с днем рождения. Обращение должно было выглядеть как «личный, искренний рассказ от первого лица», а не как официальная речь.

В результате 7 октября в российских соцсетях появились сотни однотипных видео с поздравлениями Путину. По информации канала «Челябинск будущего», в тот день в Telegram фраза «крепкого здоровья и неиссякаемой энергии» в адрес президента упоминалась более 1600 раз.

По информации канала, государственные структуры и прокремлевские организации получили «методички» с требованием публиковать поздравления с хэштегом «ПоздравляюПрезидента».

Например, в Башкортостане бюджетников обязали публиковать такие посты в «ВКонтакте» с 8:00 до 14:00. От каждого государственного учреждения требовали по одной такой публикации.

Сотрудница администрации одного из районов Владимирской области опубликовала инструкцию для чиновников по публичному поздравлению Путина. Праздничные посты необходимо было размещать на личных страницах в «ВКонтакте», а публикации в группах «не принимались». Помимо самого поздравления, чиновники должны были добавлять к постам тематические фото и видео, а также соответствующий хэштег.

Источник: телеграм-канал «Дозор в Волгограде».

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