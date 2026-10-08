Украина отреагировала на отзыв посла Южной Кореи

Украина готова возобновить конструктивный диалог с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

Украина отреагировала на решение Южной Кореи отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел заявили, что Киев не хочет прекращать диалог с Сеулом и готов искать пути для урегулирования ситуации.

По его словам, украинская сторона уже пыталась объяснить свою позицию корейской стороне. На этой неделе в Министерство иностранных дел пригласили посла Республики Корея в Украине. «На этой неделе мы пригласили в МИД посла Республики Корея в Украине для изложения нашей позиции и поиска конструктивных решений. Ему была доведена позиция украинской стороны», — отметил Тихий.

В МИД подчеркнули, что сейчас важно не прерывать дипломатические контакты. Украинская сторона считает, что даже после решения Сеула нужно оставлять возможность для дальнейших переговоров. Тихий отметил, что Киев выступает за спокойный и взвешенный подход в отношениях между двумя странами. По его словам, эмоции не должны становиться причиной окончательного разрыва диалога. «Мы убеждены, что дипломатия должна преобладать над эмоциями», — подчеркнул представитель МИД.

Он также заявил, что Украина не отказывается от попыток наладить отношения с Южной Кореей. В Киеве готовы вернуться к конструктивному диалогу, даже если для этого понадобится некоторое время. «Несмотря на решение Сеула об отзыве посла, Украина остается открытой для возобновления конструктивного диалога — даже если на это потребуется время», — сказал Тихий.

Таким образом, Киев не планирует закрывать дипломатический канал с Южной Кореей. Украинская сторона рассчитывает, что после урегулирования нынешней ситуации страны смогут вернуться к нормальному и конструктивному общению. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам.

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