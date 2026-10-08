В Луцке работала система ПВО на фоне атаки дронов

Вечером 8 октября в Луцке были задействованы силы противовоздушной обороны в связи с пролетом российского беспилотника в направлении города.

Около 20:16 в Луцком и Камень-Каширском районах объявили воздушную тревогу.

Секретарь городского совета Разумовский сообщил, что российский реактивный дрон держал курс на Луцк. О беспилотнике, направлявшемся в сторону города, также сообщали Воздушные силы ВСУ.

На момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки не было.

Об этом сообщил канал 24TV.

В Киеве 8 октября полностью остановилось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное обесточивание.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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