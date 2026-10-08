В Херсонской области 132 ребенка остаются в зоне обязательной эвакуации

На деоккупированной территории Херсонской области до сих пор остаются 132 ребенка, находящихся в зоне обязательной эвакуации. Часть детей пока не удалось вывезти из-за постоянных российских обстрелов, атак дронов и заминированных маршрутов.

На деоккупированной части Херсонской области в населенных пунктах, где действует обязательная эвакуация, остаются 132 ребенка. Речь идет о территориях Херсонского, Бериславского и Каховского районов. По её словам, из-за опасной ситуации в отдельных населённых пунктах власти ввели обязательную эвакуацию. Также там запретили въезд семьям с детьми. «Из-за сложной ситуации с безопасностью в отдельных населенных пунктах Херсонского, Бериславского и Каховского районов введена обязательная эвакуация населения и запрет на въезд семьям с детьми. В настоящее время в зоне обязательной эвакуации остаются 132 ребенка», — отметила Османова.

Больше всего детей остаётся в Херсонской общине. Там сейчас находятся 125 детей. В то же время из общины уже удалось эвакуировать 540 детей. Ещё двое детей остаются в Миловской общине. Оттуда ранее эвакуировали 14 детей. В Бериславе до сих пор находятся двое детей. Еще трое детей остаются в селе Станислав.

В отношении детей из Берислава и Станислава суды уже приняли решения об их изъятии без лишения родительских прав. Причиной стал отказ родителей эвакуировать детей из опасных районов. Однако выполнить эти решения пока не удалось. Причина — сложная ситуация с безопасностью. Эвакуационные группы не могут просто заехать в населенный пункт, забрать детей и уехать. Каждый такой маршрут требует отдельной подготовки и оценки рисков. «Эвакуацию затрудняют заминированные маршруты, угроза ударов российских беспилотников и артиллерийских обстрелов. Каждая такая операция требует особой осторожности и тщательной координации», — пояснила Османова.

Несмотря на опасность, эвакуация из Херсонской области продолжается. Основная цель — вывезти людей из районов, которые регулярно попадают под российские удары. Особое внимание уделяется детям. Именно поэтому вопрос их эвакуации остается под постоянным контролем Херсонской ОГА. Власти подчеркивают, что оставаться в населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, опасно. Российские войска регулярно атакуют Херсонскую область беспилотниками и артиллерией, а отдельные маршруты остаются заминированными.

Поэтому эвакуационные команды работают максимально осторожно, чтобы одновременно вывезти людей из зоны опасности и не подвергать риску самих участников эвакуации. Об этом сообщила начальница управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Эльвина Османова.

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