Зеленский поручил срочно проверить укрытия в Прилуках

Президент Владимир Зеленский во время визита в Прилуки поручил срочно проверить состояние всех укрытий в городе. Отдельно он поставил задачу ускорить ремонт укрытия в больнице и подготовить строительство нового современного убежища.

8 октября Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом прибыл в Прилуки Черниговской области. Накануне город подвергся российскому ракетному удару. Ракета попала в пятиэтажный дом, в результате чего погибли люди, а десятки жителей получили ранения. Президент посетил больницу, где находятся пострадавшие после атаки. Он пообщался с пациентами и поблагодарил медиков, помогающих раненым.

По данным местных властей, после удара в больницы поступили пострадавшие взрослые и дети. Среди них — пятилетняя девочка, которую удалось спасти во время поисково-спасательной операции. Также в больнице находится ветеран, который жил в разрушенном доме. По словам Зеленского, после российского удара он остался без жилья и родных.

Во время поездки президент отдельно заслушал доклад министра здравоохранения об укрытиях в медицинских учреждениях. Зеленский поручил не откладывать необходимые работы и найти дополнительные средства на их проведение. «В первую очередь нужно отремонтировать укрытие в больнице и сделать все необходимое для строительства нового современного укрытия», — сказал президент.

За выполнение этой задачи будут отвечать министр здравоохранения, начальник Черниговской областной военной администрации и городские власти Прилук. Отдельное поручение Зеленский дал министру внутренних дел. Речь идет о проверке всех укрытий в Прилуках. Необходимо оценить, в каком они состоянии, могут ли люди безопасно ими пользоваться и где требуется ремонт. Если укрытия нуждаются в дополнительных работах, их также необходимо определить и организовать.

В городском совете отмечают, что в Прилуках на учете находятся 53 защитных сооружения гражданской обороны. Среди них 23 убежища и 30 противорадиационных укрытий. Визит Зеленского в Прилуки состоялся на следующий день после масштабной трагедии. Поисково-спасательная операция в разрушенном доме завершилась утром 8 октября. По данным ГСЧС, в результате удара погибли 22 человека, среди них пятеро детей, ещё 54 человека пострадали.

Президент вместе с британским министром также побывал у разрушенного дома и почтил память погибших. Милибэнд увидел последствия российского удара и пообщался с местными жителями. Об этом известно из заявления украинского лидера.

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили дальнейшую финансовую помощь Украине, подготовку к зиме, переговоры о вступлении в ЕС и будущие контакты с американской стороной. Зеленский заявил, что Украина ожидает от европейских партнеров новых решений по вопросам поддержки.

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