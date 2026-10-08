Зеленський доручив терміново перевірити укриття у Прилуках

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Прилук доручив терміново перевірити стан усіх укриттів у місті. Окремо він поставив завдання прискорити ремонт укриття в лікарні та підготувати будівництво нового сучасного сховища.

8 жовтня Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом приїхав до Прилук на Чернігівщині. Напередодні місто зазнало російського ракетного удару. Ракета влучила у п’ятиповерховий будинок, унаслідок чого загинули люди та десятки жителів отримали поранення. Президент відвідав лікарню, де перебувають постраждалі після атаки. Він поспілкувався з пацієнтами та подякував медикам, які допомагають пораненим.

За даними місцевої влади, після удару до лікарень потрапили постраждалі дорослі та діти. Серед них — п’ятирічна дівчинка, яку вдалося врятувати під час пошуково-рятувальної операції. Також у лікарні перебуває ветеран, який жив у зруйнованому будинку. За словами Зеленського, після російського удару він залишився без житла та рідних.

Під час поїздки президент окремо заслухав доповідь міністра охорони здоров’я щодо укриттів у медичних закладах. Зеленський доручив не відкладати необхідні роботи та знайти додаткові кошти на їх проведення. «Першочергово потрібно відремонтувати укриття в лікарні та зробити все необхідне для будівництва нового сучасного укриття», — сказав президент.

За це завдання відповідатимуть міністр охорони здоров’я, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації та міська влада Прилук. Окреме доручення Зеленський дав міністру внутрішніх справ. Йдеться про перевірку всіх укриттів у Прилуках. Мають оцінити, у якому вони стані, чи можуть люди безпечно ними користуватися та де потрібен ремонт. Якщо укриття потребують додаткових робіт, їх також мають визначити та організувати.

У міській раді зазначають, що в Прилуках на обліку перебувають 53 захисні споруди цивільного захисту. Серед них 23 сховища та 30 протирадіаційних укриттів. Візит Зеленського до Прилук відбувся наступного дня після масштабної трагедії. Пошуково-рятувальна операція у зруйнованому будинку завершилася вранці 8 жовтня. За даними ДСНС, внаслідок удару загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей, ще 54 людини постраждали.

Президент разом із британським міністром також побував біля зруйнованого будинку та вшанував пам’ять загиблих. Мілібенд побачив наслідки російського удару та поспілкувався з місцевими жителями. Про це відомо із заяви українського лідера.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вони обговорили подальшу фінансову допомогу Україні, підготовку до зими, переговори про вступ до ЄС та майбутні контакти з американською стороною. Зеленський заявив, що Україна очікує від європейських партнерів нових рішень щодо підтримки.

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